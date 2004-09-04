Announcement

Collapse
No announcement yet.

La Nueva Era ha llegado! Quiero decir, ha llegado la Vieja Era!

Collapse
X
Collapse
 
  • Page of 1
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
Previous template Next
  • #1

    La Nueva Era ha llegado! Quiero decir, ha llegado la Vieja Era!

    Hola a todos!

    Click image for larger version Name: Olden Era.jpg Views: 27 Size: 307.7 KB ID: 9489513
    Desde hace unas semanas que me entere saldría en acceso anticipado Heroes of Might and Magic Olden Era en Steam. Y desde entonces he realizado mi investigación "superficial" al respecto, por que superficial dirán? Porque yo fanático no soy de pagar nada que sea anticipado o pre-estreno

    Save 25% on Heroes of Might and Magic: Olden Era on Steam
    https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might_and_Magic_Olden_Era/​​
    Heroes of Might and Magic: Olden Era is the official prequel hailing back to the origins of the genre-defining, critically acclaimed series of turn-based strategy games. Raise grand armies and wield devastating spells to overcome your foes in both solo and multiplayer.


    HoMM es una saga que me encanta, comencé con la estrategia por turnos con ella, inicie con Héroes 2 pero la verdad ni siquiera lo termine porque en ese tiempo salió (o mejor dicho llego a Venezuela) el Héroes 3 y me actualice al juego "nuevo" con todo y su primera expansión, o era ya la segunda? no recuerdo . Luego unos años después conocí Civilization (Civ3)

    En todos estos años, he vuelto a jugar al HoMM 3 de vez en cuando, el 4 mejor olvidar que lo jugué y el 5, el 5 fue la disculpa que los desarrolladores nos dieron por la *** del 4...

    Con ese me quede al final: Héroes 5, aun lo tengo instalado en la computadora, con una copia en un pendrive lista para "instalar" en otras computadoras, y así jugar de vez en cuando con mis hijos, también el Civilization 4

    Héroes 6, Héroes 7... ninguno me pareció que valiera la pena probar... Pero este Héroes Olden Era me esta creando unas tentaciones! Lo que he visto tiene ciertamente bastante remembranza al 3 (y al 5), que me estoy pensando seriamente el pagar el acceso anticipado, mas aun ante el hecho de que acá en Brasil es apenas R$ 60,00 Reais (12 dólares)

    Y ustedes? Hay aquí algún otro interesado/fanático de Héroes ? Alguien dispuesto a probar el acceso anticipado para que yo no sea el único pecador?
    Viajero vagabundo, en busqueda del foro perfecto...
    Matricula PG´s: 0024
    Civ4Elo: Jeje
    "Adaptandome a la nueva cara del foro"
    Tags: None
  • #2
    Espera, hermano. El 19 de mayo sale Test of Time, el nuevo patch revolucionario de Civ7.
    La versión adulta después de un mal comienzo. Y parece que viene con el modo multiplayer "hotseat". Si es así, organizaré una partida pronto
    Hosting and playing the Civ4BtS APT
    Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

    Comment

    • #3
      Originally posted by astrologix View Post
      Espera, hermano. El 19 de mayo sale Test of Time, el nuevo patch revolucionario de Civ7.
      La versión adulta después de un mal comienzo. Y parece que viene con el modo multiplayer "hotseat". Si es así, organizaré una partida pronto
      Mmm

      Sabes la flojera que me da tener que aprenderme todos los conceptos de juego de Civ 7

      Además, el juego de base cuesta 349,90 reais en Steam! Que locura es esa!
      Viajero vagabundo, en busqueda del foro perfecto...
      Matricula PG´s: 0024
      Civ4Elo: Jeje
      "Adaptandome a la nueva cara del foro"

      Comment

      • #4
        Era solo una información. Haz lo que creas conveniente. Yo el Heroes no lo conozco.

        Por mi parte, yo ya estoy enganchado al Civ7, que por cierto tiene reglas intuitivas y es fácil de aprender.

        Y con la nueva versión gratuita que sale el martes 19, el juego va a ser muy bueno.

        Saludos

        Hosting and playing the Civ4BtS APT
        Ex-Organizador y jugador de Civ4BtS Progressive Games

        Comment

        • #5
          Hola!

          En Steam y Epic Games tenéis Civ7, hasta el 2 junio, con un 40% de descuento. También está la edición Deluxe y Settler edición que no sé que es, supongo que incluye algún DLC.

          https://store.steampowered.com/app/1...ilization_VII/

          https://store.epicgames.com/p/sid-me...vilization-vii

          Civ7 ha recibido fuertes críticas, de hecho lo han reformado íntegramente por esto, ¿Cómo queda el juego ahora Astro?
          C3C Escenarios: ”La Guerra Civil Española V2.00” ”MOD La Europa de Napoleón” "Fascist Tide & Day of Infamy"
          C4 BTS: Mis Mods BTS v3.19 / Mod Combat Revolution BTS v3.19
          ID: 0003

          Comment

          Previous template Next
          Working...
          X