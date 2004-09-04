La Nueva Era ha llegado! Quiero decir, ha llegado la Vieja Era!

Hola a todos!
Desde hace unas semanas que me entere saldría en acceso anticipado Heroes of Might and Magic Olden Era en Steam. Y desde entonces he realizado mi investigación "superficial" al respecto, por que superficial dirán? Porque yo fanático no soy de pagar nada que sea anticipado o pre-estreno
HoMM es una saga que me encanta, comencé con la estrategia por turnos con ella, inicie con Héroes 2 pero la verdad ni siquiera lo termine porque en ese tiempo salió (o mejor dicho llego a Venezuela) el Héroes 3 y me actualice al juego "nuevo" con todo y su primera expansión, o era ya la segunda? no recuerdo . Luego unos años después conocí Civilization (Civ3)
En todos estos años, he vuelto a jugar al HoMM 3 de vez en cuando, el 4 mejor olvidar que lo jugué y el 5, el 5 fue la disculpa que los desarrolladores nos dieron por la *** del 4...
Con ese me quede al final: Héroes 5, aun lo tengo instalado en la computadora, con una copia en un pendrive lista para "instalar" en otras computadoras, y así jugar de vez en cuando con mis hijos, también el Civilization 4
Héroes 6, Héroes 7... ninguno me pareció que valiera la pena probar... Pero este Héroes Olden Era me esta creando unas tentaciones! Lo que he visto tiene ciertamente bastante remembranza al 3 (y al 5), que me estoy pensando seriamente el pagar el acceso anticipado, mas aun ante el hecho de que acá en Brasil es apenas R$ 60,00 Reais (12 dólares)
Y ustedes? Hay aquí algún otro interesado/fanático de Héroes ? Alguien dispuesto a probar el acceso anticipado para que yo no sea el único pecador?
Desde hace unas semanas que me entere saldría en acceso anticipado Heroes of Might and Magic Olden Era en Steam. Y desde entonces he realizado mi investigación "superficial" al respecto, por que superficial dirán? Porque yo fanático no soy de pagar nada que sea anticipado o pre-estreno
HoMM es una saga que me encanta, comencé con la estrategia por turnos con ella, inicie con Héroes 2 pero la verdad ni siquiera lo termine porque en ese tiempo salió (o mejor dicho llego a Venezuela) el Héroes 3 y me actualice al juego "nuevo" con todo y su primera expansión, o era ya la segunda? no recuerdo . Luego unos años después conocí Civilization (Civ3)
En todos estos años, he vuelto a jugar al HoMM 3 de vez en cuando, el 4 mejor olvidar que lo jugué y el 5, el 5 fue la disculpa que los desarrolladores nos dieron por la *** del 4...
Con ese me quede al final: Héroes 5, aun lo tengo instalado en la computadora, con una copia en un pendrive lista para "instalar" en otras computadoras, y así jugar de vez en cuando con mis hijos, también el Civilization 4
Héroes 6, Héroes 7... ninguno me pareció que valiera la pena probar... Pero este Héroes Olden Era me esta creando unas tentaciones! Lo que he visto tiene ciertamente bastante remembranza al 3 (y al 5), que me estoy pensando seriamente el pagar el acceso anticipado, mas aun ante el hecho de que acá en Brasil es apenas R$ 60,00 Reais (12 dólares)
Y ustedes? Hay aquí algún otro interesado/fanático de Héroes ? Alguien dispuesto a probar el acceso anticipado para que yo no sea el único pecador?
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